صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان.. والسبب "ميسي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الجمعة، إن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، يدفع باريس سان جيرمان، لإتمام صفقة تبادلية مع فريقه السابق برشلونة، تشمل مواطنيه ماورو إيكاردي، وسيرجيو أغويرو، مهاجم برشلونة.



وأوضحت الصحيفة، أن ميسي اختلف بالفعل، مع زميله إيكاردي، وهو الآن يدفع إدارة النادي لإبرام صفقة مع برشلونة، بحيث ينضم أغويرو للنادي الفرنسي، وينتقل إيكاردي إلى كامب نو.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بعقد لمدة عامين، بعد أن فشل برشلونة في تمديد عقده، بسبب العقبات المالية والهيكلية للّيغا.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن ميسي، البالغ من العمر 34 عامًا، لديه خلاف مع إيكاردي، كما أن الأخير يعتقد أن ميسي لا يحبه، وأنه السبب الرئيسي في عدم استدعائه للمنتخب الأرجنتيني، منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولم يلعب إيكاردي البالغ من العمر 28 عامًا، مع الأرجنتين منذ مباراة ودية ضد المكسيك في 2018، وقد تم تجاهله في مناسبات متعددة، منذ ذلك الحين.

وأوضحت، أن ميسي يريد أن ينضم إليه سيرجيو أغويرو، في باريس سان جيرمان، علما أنهما رفقاء المسكن على مدار سنوات عديدة في الأرجنتين، ولديهما صداقة شخصية وثيقة.

وفي الواقع، وقّع أغويرو عقدًا لمدة عامين مع برشلونة في مايو الماضي، بعد مغادرة مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، على أمل أن يلعب إلى جانب ميسي في كامب نو.

لكن خروج ميسي غير المتوقع، غيّر كل ذلك. وبينما كان أغويرو، قد ظهر أخيرًا لأول مرة مع البلوغرانا، بعد أن غاب عن الأشهر الأولى من الموسم، بسبب الإصابة، فإنه يسعى للخروج المبكر من النادي، بحسب ”ميرور“.

وقالت ”ميرور“ إن أغويرو سيكون متحمسًا لإمكانية الارتباط مع ميسي على مستوى الأندية، وقد يفتح ذلك إمكانية صفقة تبادلية بين برشلونة، وباريس سان جيرمان.

ولم يعد إيكاردي لاعبًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية الأقوى لباريس سان جيرمان، حيث يشكل مواطنه ميسي ثلاثيًا هجوميًا، إلى جانب كيليان مبابي ونيمار.

ولم يسجل ميسي أي هدف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في ثلاث مباريات، لكنه سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، بينهما هدف في المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان، على مانشستر سيتي 2/0.