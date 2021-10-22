في غياب 9 لاعبين.. الأهلي يخشى «المفاجآت الحزينة» أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط غياب 9 لاعبين.

وأفادت وسائل إعلامية بأن اللاعبين التسعة الذين سيغيبون عن مواجهة الأهلي والحرس الوطني هم: حسام حسن، بيرسى تاو، لويس ميكيسوني، كريم فؤاد، عمار حمدي وأحمد عبد القادر، لعدم القيد الأفريقي، بالإضافة إلى الحارس محمد الشناوي، محمود متولي وصلاح محسن بسبب الإصابة.

وستقام مواجهة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والحرس الوطني في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت على ملعب "الأهلي وي السلام".

ورفع المدير الفني للفريق الأحمر، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حالة الطوارئ داخل أروقة الفريق، قبل ساعات من مواجهة بطل النيجر.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن موسيماني عقد جلسات مكثفة مع لاعبيه لتحفيزهم على عبور موقعة الحرس الوطنى لتجنب المفاجأت الحزينة في دوري أبطال أفريقيا أمام الفرق المغمورة، مشددا على رفضه التام تكرار سيناريو الاستهتار الذى حدث من بعض اللاعبين في لقاء الذهاب.

ويختتم فريق الكرة بالأهلى استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق الحرس الوطني وهو المران الذي سيضع خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني الرتوش الأخيرة بشأن خطة مباراة الغد واللاعبين المختارين للمشاركة في هذه المواجهة.