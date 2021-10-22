موعد مباراة الزمالك وتوسكر اليوم في إياب دور الـ32 بإفريقيا.. والقناة المفتوحة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره توسكر الكيني، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بنشرقي.

ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

تشكيل الزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

فى الدفاع محمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح وحمزة المثلوثى

فى الوسط.. طارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما أشرف بن شرقى

وفى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

القناة الناقلة

ستقوم قناة "أون تايم سبورتس" المفتوحة بنقل مباراة الزمالك وتوسكر تلفزيونيا على الهواء مباشرة.