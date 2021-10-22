شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى مرموش.. كيروش يطلب تحديد موقف نجم وسط فياريال الإسباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني جدد طلبه بتحديد موقف هيثم حسن لاعب وسط فياريال الإسباني تمهيدا لضمه خلال معسكرات المنتخب المقبلة، وقام الجهاز الفني بمتابعة كل اللاعبين الذين يتمتعون بالجنسية المصرية تمهيداً لضم اللاعبين الجيدين منهم، ونال هيثم حسن استحسان الجهاز الفني لمنتخب مصر ليتم مخاطبة اللاعب ووالده، والذين طلبوا مهلة قبل تحديد موقفهم وإذا كان سيلعب لمنتخب مصر أم لمنتخب فرنسا، وهي المهلة التي تنتهي في شهر يونيو المقبل.

ويرغب كيروش في اكتشاف عدد من اللاعبين المصريين في أوروبا خاصة بعد نجاح تجربة عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني ومنتخبنا الوطني والذي أصبح أحد أهم ركائز منتخبنا الوطني والذي شارك مع الفراعنة في مواجهتي ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

هيثم حسن صاحب الـ18 عاما يلعب دولى مع منتخب فرنسا للشباب ولكنه لم يلعب للمنتخب الأول وبالتالي يحق له الاختيار اللعب لمنتخب مصر أو فرنسا، ويعيش هيثم حسن في فرنسا وكان يلعب في صفوف نادي شاتورو بفرنسا حيث بدأ بفريق ١٧ سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي، ويجيد هيثم حسن في مركز الجناحين الأيسر والأيمن ومن مواليد 8 فبراير عام 2002 وخلال الموسم الأخير شارك مع شاتورو في 13 مباراة.