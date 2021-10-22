شكرا لقرائتكم خبر عن توسكر الكينى يخشى الصدمة رقم 4 أمام القطبين قبل مواجهة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع توسكر الكينى فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

توسكر غير معتاد على المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، حيث ستكون هذه المشاركة هي السادسة له في الألفية الجديدة.

وخلال المشاركات الـ5 السابقة، نجح توسكر في الوصول إلى دور الـ32 في 3 مناسبات، بينما خرج من الدور التمهيدي في مناسبتين.

وفي المرات الـ3 السابقة التي تأهل فيها توسكر إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، واجه فرقا مصرية، حيث لعب أمام الأهلي مرتين، وأمام الزمالك مرة واحدة.

في 2005، فاز الزمالك على توسكر 1-0 في ذهاب دور الـ32، قبل أن يفوز عليه إيابا بنتيجة 3-1.

وفي العام التالي، وقع توسكر في مواجهة الأهلي الذي فاز عليه 2-0 ذهابا و3-0 إيابا، قبل أن يكرر الأمر في 2013، عندما هزمه 2-1 ذهابا و2-0 إيابا.

فيما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أشرف بنشرقي، وضع كتيبة باتريس كارتيرون على أعتاب دور المجموعات.