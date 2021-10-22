شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد خدمات 3 لاعبين قبل موقعة العودة أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي جهود أكثر من لاعب قبل مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر غداً السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عدد كبير عن صفوف الفريق الأحمر في موقعة الذهاب بالنيجر، لأسباب مختلفة ما بين الإصابة وعدم القيد والراحة بأذن من الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء غداً السبت، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا ١-١، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

عودة الثلاثي الغائب

استعاد الأهلي جهود كلا من محمد مجدي أفشة بعدما غاب عن موقعة الذهاب لحصوله على إذن من الجهاز الفني للاحتفال بعقد قرانه، بينما يعود الثنائي حسين الشحات ومحمود وحيد بعد تعافيهما من الإصابة بشد في العضلة الضامة وجزع في الرباط الداخلي للركبة على الترتيب ومشاركتهما في المران الجماعي للأهلي وتأكد جاهزيتهما للمباراة.

الاطمئنان على كهربا

إطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية محمود كهربا للمشاركة في المباراة ، بعدما انتظم في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث غاب كهربا عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، يوم الثلاثاء، بسبب تعرضه لنزلة برد، فضل على أثرها الجهاز الفني عدم مشاركته وحصوله على راحة، وشارك اللاعب في فقرات التدريب بشكل كامل، وأصبح جاهزًا للمشاركة في مواجهة الحرس الوطني وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

استمرار غياب الشناوي وصلاح

يستمر غياب الثنائي محمد الشناوي وصلاح محسن عن مباراة الأهلي أمام بطل النيجر، حيث يغيب الشناوي للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ويواصل أداء العلاج الطبيعي لإنهاء برنامجه التأهيلي خلال أسبوعين أو ثلاثة من الآن قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، بينما يعاني صلاح محسن للإصابة بشرخ في مشطية القدم ويحتاح لأداء برنامج علاجي لمدة 3 أسابيع قبل العودة لتدريبات الأهلي الجماعية.

موسيماني يعدل طريقة اللعب

يعود فرق الأهلي للعب بطريقته الاعتيادية 4 / 2 / 3 / 1 في مباراة العودة أمام الحرس الوطني ، بعدما لجأ الجهاز الفني للاعتماد على اللعب بثلاثي ارتكاز في وسط الملعب للتعامل مع ظروف المباراة من الغيابات الكثيرة وغياب محمد مجدي أفشة صانع الألعاب الأساسي، لاسيما بعد عودة أفشة وجاهزيته للمشاركة في المباراة، على أن يلعب الأهلي بثنائي ارتكاز في مباراة العودة أمام بطل النيجر على أن يعد أفشة لمركزه الطبيعي ، فيما يلعب الثلاثي طاهر طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف في خط الهجوم.