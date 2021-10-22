شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم بطيشة معلقا على مباراة الزمالك وتوسكر الكينى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادي الزمالك في السابعة مساء اليوم الجمعة مع نظيره توسكر الكيني على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتش مباراة الزمالك وتوسكر الكينى ويسبقها الأستوديو التحليلي مع الكابتن تامر صقر وضيوف الاستوديو الكابتن ( فاروق جعفر ) والكابتن (محمد عمر ) والكابتن (عبد الظاهر السقا ) والفقرة التحكيمية مع الكابتن (احمد الشناوي ) وتعليق ( حاتم بطيشة ).

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع محمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح وحمزة المثلوثى، فى الوسط.. طارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، وفى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أشرف بنشرقي، وضع كتيبة باتريس كارتيرون على أعتاب دور المجموعات.

مباراة الإياب وإن بدت سهلة ولكن سيدخلها الزمالك بكل جدية خشية أي مفاجآت، خصوصًا وأن آمال الجماهير كلها في الموسم الجديد هي إعادة دوري الأبطال إلى الزمالك بعد غياب دام لقرابة العشرين عامًا.