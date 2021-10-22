شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري قياسات قلب وفحوصات شاملة للاعبيه قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخضع مسئولو النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لقياسات قلب وفحوصات طبية شاملة تمهيداً لإرسالها لرابطة الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك كشرط أساسي للمشاركة في البطولة، حيث ستقوم كل الفرق المشاركة بذلك الأمر قبل انطلاق البطولة المقرر انطلاقها يوم 25 أكتوبر الجاري.

وأجرى لاعبو الأهلي فحوصات وتحاليل مشابهة قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي استهلها الفريق الأحمر بمواجهة نادي الحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي للبطولة، حيث انتهت مباراة الذهاب 1-1 فيما تقام مباراة العودة غداً السبت.

ويختتم فريق الكرة بالندي الأهلى استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق الحرس الوطني وهو المران الذي سيضع خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني الرتوش الأخيرة بشأن خطة مباراة الغد واللاعبين المختارين للمشاركة في هذه المواجهة.

ويتطلع موسيمانى للتسلح بخطة مواجهة الأهلى لسونيديب بطل النيجر في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها برباعية دون رد في القاهرة بعد فوزه ذهاباً بهدف دون رد لتكرارها أمام الحرس الوطنى لضمان خطف تأشيرة التواجد في دور المجموعات الأفريقى.