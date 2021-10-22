شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رفع الأثقال للمكفوفين يطير لجورجيا للمشاركة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم منتخب مصر لرفع الأثقال لجورجيا للمشاركة في بطولة العالم للمكفوفين المقرر اقامتها خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجارى.

ويترأس البعثة الدكتور أحمد عوين رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ابوالوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم البعثة كل من خالد عبادة مديرا فنيا للمنتخب ويساعده كل من محمد الديب والشيماء أبو الحسن والمدير الإداري عماد عبدالعزيز ويضم الفريق تسعة لاعبين وهم مصطفى هلهول ومصطفى رميح ومحمد بريك ومحمد رمضان وأحمد حميد ومحمد إبراهيم وأية حمادة وفاطمة سعيد وروان جاد.

وأصدر الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين بيانا رسميا يوضح فيه الحقيقة حول الأزمة التي أثيرت مؤخرا عن خروج منى راشد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال من المعسكر في منصف الليل دون مرافقة أي شخص بصحبتها كونها أحد اللاعبين المكفوفين

وجاء فى البيان ان اللاعبة لم تطرد من المعسكر الذي بدأ يوم 1/6/2021 -كما ورد بالمقال- بل هي التي أصرت على الخروج دون أسباب واضحة، وقد تكرر هذا من اللاعبة ثلاث مرات؛ الأولى بتاريخ 2/7/2021، وقد قامت بالتوقيع على طلب بالاعتذار عن عدم استكمال استمرارها بالمعسكر، والثانية 26/8/2021، حيث خرجت بدون علم الجهازين الفني والإداري دون إبداء أسباب، والثالثة 10/9/2021 بعد انتهاء فترة القيد المحددة بلائحة الاتحاد دون قيام ناديها بإجراءات القيد، بالإضافة إلى رفضها قيد نفسها كلاعب حر كما تقتضي اللائحة كذلك.