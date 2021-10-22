شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلطات الموارد تصل للقاهرة وتتوجه إلى برج العرب استعدادًا لمباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي بعثة نادي سلطات الموارد الأوغندي وذلك استعدادًا لمباراة المصرى البورسعيدى فى إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا السبت على ستاد الاسكندرية ، حيث كان في استقبال البعثة والتي تضم 35 فردًا مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذين قاموا باصطحاب البعثة على الفور إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

كان اللواء محمود المر المدير التنفيذي للمصري قد أعد كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الفريق الضيف وكذلك طاقم التحكيم الإريتري بقيادة تسيجاي تيكلو وكذلك مراقب المباراة السوداني أمير عثمان بالإضافة الى الدكتور محمد سلطان المنسق الطبي للمباراة وذلك بالتنسيق مع كافة إدارات النادي.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي.