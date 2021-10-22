شكرا لقرائتكم خبر عن عروسه بنكهة أولمبية.. هادية حسنى وجيانا فاروق أحدث عرايس العودة من طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الأفراح التى عاشها لاعبى المنتخبات عقب العودة من طوكيو بعد المشاركة فى الدورة الأولمبية، كان هناك موعد آخر مع السعادة ينتظر الثنائي جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه وهادية حسنى لاعبة الريشة الطائرة.

جيانا فاروق

بعد عودتها من طوكيو بـ 48 ساعة مفتوحة بالميدالية الأولمبية البرونزية، احتفلت بعقد قرانها فى حفل عائلى اقتصر على أسرة العروسين، وعدد من اصدقاؤها المقربين مثل سارة عاصم وياسمين حمدى لاعبتا المنتخب، وأقيم الحفل فى نادى الزهور بالتجمع الخامس.

وتعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتيه أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.





هادية حسنى

وبعد العودة بأسابيع قليلة بدأت النائبة هادية حسنى الترتيب والإعداد لزفافها، والذى أقيم خلال الساعات الماضية فى حفل أقيم وسط حضور الأهل والأصدقاء ، والمقربين فى الوسط الرياضى.