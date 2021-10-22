شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يروي كواليس عقوبة 4 لاعبين بالأهلي بسبب ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

سرد الساحر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي كواليس المباراة التاريخية للأحمر أمام ريال مدريد الإسباني التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف ، وقال جوزيه: قبل المباراة التاريخية طلب أحد مسئولو الأهلي مني مشاركة وليد صلاح الدين باعتباره كابتن الفريق وهذه مباراة تاريخية، ويرغب الأهلي أن يبدأ وليد صلاح الدين حتى يلتقط الصورة التذكارية مع كابتن ريال مدريد فرناندو إييرو، حتى لو تم إستبداله بعد دقيقتين إذا أراد.

جوزيه رد على هذا الطلب فى الملعب، فعندما أعلن التشكيل لم يكن وليد ضمن من سيبدأون المباراة، وبرر ذلك قائلاً: "نحن لن نلعب لنلتقط صور تذكارية أيها السادة، وفى اليوم التالى لم يأت 6 لاعبين للمران سألت عنهم فجاءنى الرد هم غاضبون لأنك لم تشركهم فى هذه المباراة التاريخية".

وقال المدرب صاحب الـ75 عامًا في تصريحات سابقة: "استدعيتهم للمران التالى وتحدثت معهم بكل صرامة.. نحن لا نجامل هنا.. نحن نلعب لنفوز فى كل مباراة لا لنلتقط الصور ونمزح مع أصدقائنا! وطلبت منهم الحضور مبكرًا فى اليوم التالى فحضر أربعة وتخلف اثنان، فأرسلتهما للمران مع فريق الشباب فى مدينة نصر.. إذ كان على وضع القواعد مبكرًا".