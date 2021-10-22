عدم البت في استئناف لاعب بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال متحدث باسم محكمة إسبانية اليوم الجمعة إن القضاء الإسباني لم يحدد موعدا لحسم القرار بشأن استئناف لوكاس هيرنانديز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني ضد الحكم بحبسه.

وأشار المتحدث في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أنه لن يجرى الكشف عن معلومات محتملة بشأن موعد حسم القرار، قبل يوم الثلاثاء المقبل على أقل تقدير.

وفي حالة عدم إصدار المحكمة قرارها بشأن الاستئناف في الوقت المناسب، سيواجه هيرنانديز عقوبة الحبس ستة أشهر اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

ومثل هيرنانديز أمام محكمة في مدريد يوم الاثنين الماضي حيث يواجه عقوبة الحبس لستة أشهر لانتهاك أمر بعدم التعرض، لكن اللاعب الفرنسي لا يزال ينتظر نتيجة دعوى الاستئناف التي تقدم بها.

وفرض أمر بعدم التعرض ضد هيرنانديز وصديقته إثر حادث عنف في عام 2017، عندما كان لاعبا بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ويقضي الأمر بعدم تواجده على مسافة محددة منها.

وبعدها ألقي القبض عليهما لدى عودتهما إلى إسبانيا معا، وكانا قد تزوجا.

واعتبر ذلك انتهاكا من جانب هيرنانديز لأمر عدم التعرض، بينما تردد أن صديقته السابقة والتي أصبحت زوجته حاليا لن تعاقب لأن الحكم الأصلي لم يرسل إليها بعد.

وفي إسبانيا، تظل أوامر عدم التعرض سارية حتى في حالة المصالحة لأن تلك الأوامر تمنع أي نوع من التصالح القسري.