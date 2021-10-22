خالد الدرندلي ينافس خالد مرتجي في انتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

تقدم خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الأهلي الحالي على منصب أمين الصندوق مستقلاً انتخابات الأهلي التي تجري أحد يومي 25 و 26 نوفمبر القادمين لدورة قادمة تمتد حتى عام 2025.

وخرج الدرندلي من قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح لرئاسة جديدة، لينافس زميله الحالي خالد مرتجي الذي تقدم على نفس المنصب صباح اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في السابعة من مساء اليوم.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.