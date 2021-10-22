تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة توسكر بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق توسكر في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن المتوقع ألا يجري كارتيرون أي تغييرات على التشكيل الذي خاض به مواجهة الذهاب في كينيا.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي اقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.