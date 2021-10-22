الامارات | رابطة الـNBA تكشف عن قائمة أساطيرها الـ76 بمناسبة 75 سنة على تأسيسها

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الـNBA تكشف عن قائمة أساطيرها الـ76 بمناسبة 75 سنة على تأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أمس، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها عن لائحة تتضمن 76 أسطورة بينهم مايكل جوردان، ليبرون جيمس، كريم عبد الجبار، ويلت تشامبرلاين ، بيل راسل وكوبي براينت. ويدخل اختيار هذه اللائحة ضمن الاحتفالات المختلفة التي أقامتها الرابطة عشية موسمها الخامس والسبعين. وتم اختيار اللاعبين من قبل لجنة من لاعبي الدوري الحاليين والمعتزلين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية ولاعبات دوري السيدات والصحافيين.

وتم اختيار 76 لاعبًا وليس 75، ولم تكشف الرابطة عن أسماء اللاعبين الذين تعادلوا في المركز الأخير. وضمت اللائحة ما يعادل 158 تتويجًا بلقب الدوري، و730 اختيارًا لمباراة كل النجوم، و110 جائزة لأفضل لاعب وأكثر من 1.5 مليون نقطة مسجلة.

ومقارنة مع اللائحة التي تم الكشف عنها عام 1996 بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس الرابطة وضمت 50 أسطورة، تمت إضافة أسماء كبيرة تألقت في منافسات الكرة البرتقالية على مدار الـ25 عامًا الماضية مثل الراحل كوبي براينت والنجوم الحاليين مثل ليبرون جيمس وستيفن كوري وكيفن دورانت، ثلاثة من أحد عشر لاعباً في اللائحة ما زالوا نشيطين. وغاب الفرنسي توني باركر والأرجنتيني إيمانويل جينوبيلي والإسباني باو غاسول عن اللائحة.

وهنا اللائحة بحسب الترتيب الابجدي للغة الانجليزية: كريم عبد الجبار، راي ألين، يانيس أنتيتوكونمبو، كارميلو أنتوني، نايت أرشيبالد، بول أريزين، تشارلز باركلي، ريك باري، إلجين بايلور، دايف بينغ، لاري بيرد، كوبي براينت، ويلت تشامبرلاين، بوب كوزي، دايف كوينز، بيلي كانينغهام، ستيفن كوري، أنتوني ديفيس، دايف ديبوسشيري، كلايد دريكسلر، تيم دنكن، كيفن دورانت، جوليوس إيرفينغ، باتريك إوينغ، والت فرايزر، كيفن غارنيت، جورج جيرفين، هال غرير، جيمس هاردن، جون هافليتشيك، إلفين هايز، ليبرون جيمس، ماجيك جونسون، سام جونز، مايكل جوردان، جايسون كيد، ألن أيفرسون، كواهي لينرد، داميان ليلارد، جيري لوكاس، كارل مالون، موزيس مالون، بيت مارافيتش، بوب ماكادو، كيفن ماكهايل، جورج ميكان، ريجي ميلر، إيرل مونرو، ستيف ناش، ديرك نوفيتسكي، شاكيل أونيل، حكيم أولاجوان، روبرت باريش، كريس بول، غاري بايتون، بوب بيتيت، بول بيرس، سكوتي بيبن، ويليس ريد، أوسكار روبرتسون، ديفيد روبنسون، دينيس رودمان، بيل راسل، دولف شايس، بيل شارمان، جون ستوكتون، إيزياه توماس، نايت ثورموند، ويس أنسيلد، دواين وايد، بيل والتون، جيري ويست، راسل وستبروك، ليني ويلكينز، دومينيك ويلكينز، وجيمس وورثي.

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