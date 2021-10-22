شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. الأهلى يسحق النجم الساحلى بسداسية ويتأهل لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2017 حقق النادى الأهلي فوزا كبيرا على النجم الساحلي التونسى بنتيجة «6-2»، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى.

وتقدم التونسي علي معلول للأهلي فى الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يسجل المغربى وليد أزارو ثلاثة أهداف «هاتريك» فى الدقائق 23 و39 و48 على الترتيب.

وسجل هدف تقليل الفارق للنجم التونسى رامى البدوى فى الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يسجل الأهلي هدفين آخرين عن طريق حمدي النقاز، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 58، ورامى ربيعة فى الدقيقة 63، فيما سجل إيهاب المساكنى الهدف الثانى للنجم الساحلى، فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة.