شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية توضح كيفية اختيار درع الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تصميم درع جديد للدورى المصرى بداية من الموسم المقبل، على أن يتم الاحتفاظ بالدرع الحالى فى متحف خاص بالكرة المصرية.

وأكد أحمد دياب أن من بين أهداف الرابطة فى الفترة المقبلة اختيار تصميم جديد لدرع الدورى المصرى، وسيتم ذلك من خلال الاعلان عن منافسة مفتوحة لجميع الشركات المتخصصة فى هذا الأمر لتقديم تصوراتها للتصميم الجديد، على أن تختار الرابطة التصميم النهائى بما يليق بالدورى المصرى.

على صعيد متصل، قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تخصيص عدد من الحضور في كل مباراة لذوي الهمم.

واعلنت رابطة الأندية في بيان رسمي لها السماح بحضور 5 أشخاص من ذوي الهمم في كل مباراة بالتنسيق بين الرابطة ورعاة الدوري الممتاز.

أعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الدوري في الموسم الجديد، وجاءت هى النحو التالي:

- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال الـ24ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع اول تذكرة يقوم المشجع بشرائها

- تم حذف من كان عمره اقل من 16عاما في عامي 2019و2020 وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتي بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين