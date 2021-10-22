شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى تحت الملاحظة 48 ساعة بعد إجراء جراحة فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكث إسلام عيسى لاعب نادي بيراميدز في احد المستشفيات بالقاهرة تحت الملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة بعد اجرائه جراحة على مستوى الأنف أمس الخميس، ومن المقرر أن يغادر اللاعب المستشفى لُيكمل علاجه في المنزل لمدة 15 يوم بعد تحديد برنامج علاجي له قبل العودة من جديد لتدريبات ناديه الذي يستعد حالياً لانطلاق بطولة الدوري العام.

واستقرت الحالة الطبية لإسلام عيسى بعد إصابته بكسر في الأنف خلال مواجهة بيراميدز وعزام ببطولة الكونفدرالية أدت لعدم قدرته على العودة إلى القاهرة مع الفريق قبل أن يلحق بهم بعد 4 أيام، حيث كانت الإصابة عبارة عن شرخ في الأنف وجرح قطعي استلزم رد الشرخ وخياطة الجرح بغرزتين خلال تواجده هناك.

ويحل عزام التنزاني ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء السبت بإياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالعاصمة دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب، خط الهجوم: دودو الجباس.