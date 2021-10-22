شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تمديد عقد محمد محمود ويعدل راتب عمار حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع ثنائي الفريق محمد محمود وعمار حمدي خلال الأيام المقبلة، وذلك لتمديد عقد الأول والذي ينتهي بعد موسمين، وتمديد وتعديل القيمة المادية لعمار حمدي العائد لصفوف الفريق من الإعارة.

وأجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي مرتين، كما أجرى جراحة أخرى على مستوى الركبة ليغيب عن الملاعب قرابة الموسمين، قبل أن يعود ويتم تسجيله في قائمة الفريق بالموسم الجديد، بينما خاص عمار حمدي تجربة الإعارة في ناديي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلى استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق الحرس الوطني وهو المران الذي سيضع خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني الرتوش الأخيرة بشأن خطة مباراة الغد واللاعبين المختارين للمشاركة في هذه المواجهة.

ويتطلع موسيمانى للتسلح بخطة مواجهة الأهلى لسونيديب بطل النيجر في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها برباعية دون رد في القاهرة بعد فوزه ذهاباً بهدف دون رد لتكرارها أمام الحرس الوطنى لضمان خطف تأشيرة التواجد في دور المجموعات الأفريقى.