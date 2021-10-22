شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يحدد 2 ديسمبر موعدا للانتخابات.. وفتح باب الترشح الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الجودو على يوم 2 ديسمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد، لاختيار مجلس إدارة يقود للاتحاد فى دورة انتخابية جديدة، ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح للتقدم بالأوراق بعد غد الأحد ولمدة أسبوع على أن يتم إغلاق باب التقدم للترشح بعد اسبوع.

ويتنافس على رئاسة الاتحاد الثنائي مطيع فخر الدين الرئيس الحالى للاتحاد، ومرزوق محمد نائب الرئيس، كلا بقائمته الانتخابية

فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى.

شارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية .