9 لاعبين يغيبون عن الأهلى أمام بطل النيجر بموقعة دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يفتقد النادى الأهلى لجهود 9 لاعبين فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، هم حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر لعدم القيد الأفريقى ومحمد الشناوى ومحمود متولى وصلاح محسن بسبب الإصابة.

ورفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى حالة الطوارئ داخل أروقة الفريق الأحمر قبل ساعات من المواجهة التي يخوضها المارد الأحمر أمام الحرس الوطنى في إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى والمقرر لها السادسة مساء غداً السبت على استاد الأهلى والسلام.

وكثف موسيمانى جلساته مع لاعبيه لتحفيزهم على عبور موقعة الحرس الوطنى لتجنب المفاجأت الحزينة في دوري أبطال أفريقيا أمام الفرق المغمورة، مشددا على رفضه التام تكرار سيناريو الاستهتار الذى حدث من بعض اللاعبين في لقاء الذهاب مشدداً على ضرورة تحقيق فوز كبير يهدأ من ثورة الغضب الجماهيرية التي تحاوط الفريق لاسيما قبل إنطلاق مسابقة الدوري بالمواجهة المرتقبة مع الاسماعيلى في الجولة الإفتتاحية.

ويتطلع موسيمانى للتسلح بخطة مواجهة الأهلى لسونيديب بطل النيجر في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال الأفريقى التي فاز بها برباعية دون رد في القاهرة بعد فوزه ذهاباً بهدف دون رد لتكرارها أمام الحرس الوطنى لضمان خطف تأشيرة التواجد في دور المجموعات الأفريقى.

ويختتم فريق الكرة بالأهلى استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق الحرس الوطني وهو المران الذي سيضع خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني الرتوش الأخيرة بشأن خطة مباراة الغد واللاعبين المختارين للمشاركة في هذه المواجهة.