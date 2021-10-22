شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل إلى نصف نهائى بطولة "DAC Pro " للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا لسيدات الإسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة المقامة حالياً بديترويت الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 61 ألف دولار.

وفازت نوران فى مباراة الدور ربع النهائى على منافستها نيلي جيليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأِواط كالتالى: 11-7, 11-5, 11-3 .

بذلك تتأهل نوران إلى الدور نصف النهائى حيث تواجه الأمريكية أوليفيا كلاين بلاتشفورد.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أكتوبر الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثانى عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر الماضى، لتكمل بذلك البطلة المصرية عام كامل فى الصدارة.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تراجعت نور الطيب لأول مرة منذ اعلان اعتزالها العام الماضى، مركزين لتستقر فى المركز الخامس، فيما تقدمت الأملايكية أماندا صبحى إلى المركز الثالث وتراجعت الفرنسية كاميل سيرم إلى المركز الرابع.

وتراجعت هانيا الحمامى مركزاً واحداً لتستقر فى المركز السادس وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع، وروان العربى فى المركز العاشر.