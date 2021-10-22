شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. علاء إبراهيم يسجل للمرة الأخيرة مع الأهلى قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2002، سجل علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق هدفه الأخير في مسيرته مع المارد الأحمر حينما قاد الاهلى للفوز على جولدى في افتتاح الجولة الخامسة بهدفين دون رد ، سجل أحمد بلال الهدف الثانى، علاء إبراهيم هو أحد لاعبى النادى الأهلى المتميزين فى خط الهجوم، تمكن من إحرز 73 هدفاً فى خمس سنوات قضاها بين أسوار القلعة الحمراء.

يحمل علاء ابراهيم لقب صاحب الصفقة الأغلى فى تاريخ الكرة الأردنية حينما لعب لنادى الوحدات، وفاز معه بالدورى والكأس، بالإضافة إلى لقبه المفضل وهو هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 14 هدفا.

و لعب علاء إبراهيم لعدة فرق عقب مغادرته للقلعة الحمراء وهى المصرى البورسعيدى، الوحدات الأردنى، وبتروجت الذى استطاع من خلاله أن يحصد لقب هداف الدورى العام وينضم بعدها لصفوف المنتخب الوطنى.

وعمل علاء إبراهيم عقب الاعتزال عام 2011 فى مجال التدريب، حيث درب فريق نجوم المستقبل ومن بعدها أحد فرق كفر الشيخ، وهو فريق الزعفران الذى تركه فى وقت سابق.