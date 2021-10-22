شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بـ 12 انتصار على أندية كينيا قبل مواجهة توسكر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لخوض مباراة مهمة أمام توسكر الكينى، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الجمعة، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

وكانت مباراة لذهاب فى كينيا قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقي هداف القلعة البيضاء.

الزمالك التقى مع أندية كينيا فى 15 مباراة بمختلف البطولات الأفريقية، خسر منها الفريق الأبيض مباراتين فقط، بينما فاز فى الزمالك فى 12 لقاء وتعادل فى مباراة واحدة.

المواجهة أولى:

كانت المواجهة الأولى لنادى الزمالك أمام أندية كينيا، فى عام 1984 أمام فريق جورماهيا، حيث انسحب الفريق من أمام نادى الزمالك فى الدقيقة 35 من مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا وكان أبناء ميت عقبة متقدمون في النتائج بهدف دون رد، وفى لقاء العودة قرر جورماهيا الانسحاب مجددًا واحتسبت النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 2-0.

المواجهة الثانية:

بعد 10 سنوات قابل الزمالك نفس الفريق "جورماهيا الكينى" في دور الـ 16 من البطولة نفسها تعادل الزمالك في الذهاب بنتيجة 1-1 ، وفاز في القاهرة بهدفين لهدف.

المواجهة الثالثة:

من جديد التقى الزمالك مع جورماهيا للمرة الثالثة في عام 1998 فى دور الـ32 كأس أفريقيا أبطال الكؤوس، وخسر الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة برباعية.

المواجهة الرابعة:

في عام 2003 واجه الزمالك السكر الكيني فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز بالقاهرة 3-0، وفى كينيا فاز 4-1.

المواجهة الخامسة:

شهد عام 2005 مواجهة الزمالك مع توسكر الكينى فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز الزمالك بكينيا 1-0 بهدف، وفاز بالقاهرة أيضًا بنتيجة 3-1

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المواجهة السادسة:

فى عام 2011 تفوق الزمالك ذهابًا وإيابًا على أولنزى ستارز الكينى، حيث جاءت نتيجة الذهاب 4-0، والإياب بهدف دون رد.

المواجهة السابعة:

كانت آخر مواجهات الزمالك مع أندية كينيا في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية 2018-2019 حيث واجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني للمرة الرابعة تاريخيًا خسر الزمالك في الذهاب بنتيجة 4-2 ،وفاز في مباراة الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة.