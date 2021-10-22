شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكينى اليوم الجمعة 22 / 10 / 2021 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادي الزمالك نظيره توسكر الكيني على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكينى

تقام مباراة الزمالك وتوسكر الكينى، فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، وتأهل الفارس الأبيض إلى هذه النسخة من البطولة باعتباره بطل الدوري المصري 2020-2021، بينما تأهل توسكر الكيني إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي من البطولة، مستغلًا تعادله 1-1 في مباراة الذهاب.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكينى

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أشرف بنشرقي، وضع كتيبة باتريس كارتيرون على أعتاب دور المجموعات.

فرص صعود الزمالك لدور المجموعات الافريقى

مباراة الإياب وإن بدت سهلة ولكن سيدخلها الزمالك بكل جدية خشية أي مفاجآت، خصوصًا وأن آمال الجماهير كلها في الموسم الجديد هي إعادة دوري الأبطال إلى الزمالك بعد غياب دام لقرابة العشرين عامًا.

وتبدو فرص الزمالك للصعود عديدة فالفوز بأى نتيجة أو التعادل السلبى أو الايجابى تمنح الفارس الأبيض بطاقة الصعود لدور المجموعات بينما الخسارة بهدف تعنى اللجوء لركلات الترجيح.