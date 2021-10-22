شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن توسكر الكينى منافس الزمالك الليلة بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع توسكر الكينى فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاما، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

يسعى توسكر الكينى لتحقيق مفاجأة عن طريق الإطاحة بكتيبة الزمالك المدجج بالنجوم والباحث عن التتويج الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 2002، وشارك توسكر الكينى في خمسة نسخة سابقة من دوري الأبطال الأفريقى، وتعد النسخة الحالية هي المشاركة السادسة له، ونجح توسكر في الوصول إلى دور الـ32 في 3 مناسبات، بينما خرج من الدور التمهيدي في مناسبتين.

ونجح توسكر في الحصول على الدوري الكيني في 12 مناسبة، كما نجح الفريق في الحصول على لقب كأس رئيس كينيا 4 مرات، فيما فاز ببطولة كأس السوبر الكيني في مناسبتين.

تأسس نادي توسكر الكيني في مدينة نيروبي عام 1969، وكان يحمل اسم "كينيا بريويريس" حتى عام 1999، عندما تم تغيير اسمه إلى "توسكر".

ويلعب نادي توسكر في ملعب روراكا الذي يتسع لـ1000 مشجع، ويلعب بعض المباريات في ملعب كينور الذي يتسع لـ15 ألف مشجع.