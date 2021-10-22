شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس الاستعدادات الأخيرة للزمالك قبل مواجهة توسكر فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك عبر تويتر، فيديو من الاستعدادات الأخيرة للفريق الأبيض قبل مواجهة توسكر الكينى فى إياب الدور التمهيدى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يكفي الفريق الأبيض التعادل بأى نتيجة للتأهل بعدما فاز بمباراة الذهاب التى أقيمت فى كينيا بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى هداف الزمالك.

ويستضيف نادي الزمالك في السابعة مساء اليوم الجمعة نظيره توسكر الكيني على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أشرف بنشرقي، وضع كتيبة باتريس كارتيرون على أعتاب دور المجموعات.

مباراة الإياب وإن بدت سهلة ولكن سيدخلها الزمالك بكل جدية خشية أي مفاجآت، خصوصًا وأن آمال الجماهير كلها في الموسم الجديد هي إعادة دوري الأبطال إلى الزمالك بعد غياب دام لقرابة العشرين عامًا.

وتبدو فرص الزمالك للصعود عديدة فالفوز بأى نتيجة أو التعادل السلبى أو الايجابى تمنح الفارس الأبيض بطاقة الصعود لدور المجموعات بينما الخسارة بهدف تعنى اللجوء لركلات الترجيح.

وتأهل الزمالك إلى هذه النسخة من البطولة باعتباره بطل الدوري المصري 2020-2021، بينما تأهل توسكر الكيني إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي من البطولة، مستغلًا تعادله 1-1 في مباراة الذهاب.