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قصة صور.. أشرف بن شرقى فى مهمة خاصة مع فرسان ميت عقبة

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القاهرة - سامية سيد - تضع جماهير نادى الزمالك، الكثير من الآمال على المغربى أشرف بن شرقى هداف القلعة البيضاء، في حسم موقعة التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ32 والمقرر له في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد ببرج العرب.

ويعتبر المغربى من أهم الأوراق الرابحة التى تراهن عليها الجماهير، حيث يعيش بن شرقى حالة من التوهج الكروى مؤخراً، بعدما تصدر قائمة هدافى الزمالك في الموسم الماضى، كما نجح في إحراز هدف الفوز بمباراة الذهاب أمام توسكر الكينى ليسهل مهمة حسم التأهل في لقاء العودة.

وبشكل عام خاض بن شرقى 78 مباراة مع نادى الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد البيضاوى المغربى، وسجل بن شرقى 31 هدفاً وصنع 19 هدفاً آخر لزملائه بالفريق.

بلغت القيمة التسويقية للنجم المغربى 2 مليون و200 ألف يورو، وهو ما يضعه بقائمة أغلى اللاعبين في مسابقة الدورى العام خاصة في ظل حفاظه على تألقه مع الفريق الأبيض.

وتسعى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك إلى تجديد التعاقد مع المغربى في الفترة القبلة لضمان بقاؤه داخل النادى، في ظل العروض المغرية التى يتلقاها من الأندية الخليجية بمبالغ كبيرة تقديراً لإمكانياته الفنية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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