شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يواجه بول كول فى نصف نهائى قطر كلاسيك للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش، والتى تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 17 إلى 23 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 187 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة بطولات البلاتينيوم أعلى فئة فى بطولات الإسكواش.

وكان البطل المصرى الواعد مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف العاشر عالميا قد تأهل إلى الدور نصف النهائى ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش، وفاز مصطفى عسل ى لقاء الدور ربع النهائى على منافسه طارق مؤمن بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية امتدت لـ 114 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 4-11, 12-10, 11-9, 12-14, 11-4.

ومن المقرر أن يلتقي عسل مع منافسه النيوزلاندى بول كول فى الدور نصف النهائى، على أن تكون المباراة الأخرى بين البيروفى دييجو إلياس والويلزى جويل مكين.