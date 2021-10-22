شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بخطة "سونيديب" لتأديب بطل النيجر.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى حالة الطوارئ داخل أروقة الفريق الأحمر قبل ساعات من المواجهة التي يخوضها المارد الأحمر أمام الحرس الوطنى في إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى والمقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الأهلى والسلام.

وكثف موسيمانى جلساته مع لاعبيه لتحفيزهم على عبور موقعة الحرس الوطنى لتجنب المفاجأت الحزينة في دوري الابطال الافريقى أمام الفرق المغمورة مشدداً على رفضه التام تكرار سيناريو الاستهتار الذى حدث من بعض اللاعبين في لقاء الذهاب مشدداً على ضرورة تحقيق فوز كبير يهدأ من ثورة الغضب الجماهيرية التي تحاوط الفريق لاسيما قبل إنطلاق مسابقة الدوري بالمواجهة المرتقبة مع الاسماعيلى في الجولة الإفتتاحية.

ويتطلع موسيمانى للتسلح بخطة مواجهة الاهلى لسونيديب بطل النيجر في النسخة الأخيرة من دوري الابطال الافريقى التي فاز بها برباعية دون رد في القاهرة بعد فوزه ذهاباً بهدف دون رد لتكرارها أمام الحرس الوطنى لضمان خطف تأشيرة التواجد في دور المجموعات الافريقى.

ويختتم فريق الكرة بالأهلى استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق الحرس الوطني وهو المران الذي سيضع خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني الرتوش الأخيرة بشأن خطة مباراة الغد واللاعبين المختارين للمشاركة في هذه المواجهة.