تعرف على اسماء 7 من قائمة الخطيب تقدموا بأوراق ترشهم لانتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

يتوالي أعضاء قائمة محمود الخطيب لانتخابات مجلس الأهلي القادمة تقديم أوراق ترشحهم قبل غلف الباب في السابعة من مساء اليوم الجمعة .

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وتقدم اليوم الجمعة محمود الخطيب رئيس النادي علي مقعد الرئيس وخالد مرتجي على مقعد أمين الصندوق.

وقال مصدر ليلا كورة إن الثلاثي العامري فاروق ومحمد الغزاوي ومي فاروق الذي تقدم بأوراق ترشحه أمس الخميس ضمن قائمة محمود الخطيب.

ويخوض العامري السباق الانتخابي على مقعد نائب الرئيس ومحمد الغزاوي على المقاعد المخصصة للعضوية فوق السن ومى عاطف تحت السن.

وأضاف المصدر أن مهند مجدي الذي كان يحوم الشكوك حول انضمامه للقائمة انضم لها رسمياً وقدم أوراق ترشحه صباح اليوم على المقاعد العضوية فوق السن بصحبة محمد الدماطي ومحمد شوقي وطارق قنديل على قائمة محمود الخطيب.

ويتبقى من قائمة الخطيب 3 أفراد لم يتقدموا بأوراق ترشحهم حتى الأن وهم عضوين فوق السن وواحد تحت السن.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.

وتقدم حتى الأن 12 مرشحين على مقاعد مختلفة وهم : محمود الخطيب والمحامي خالد سليمان على مقعد الرئاسة والعامري فاروق على مقعد نائب الرئيس وخالد مرتجي على مقعد أمين الصندوق وعمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي ومي عاطف على مقاعد العضوية تحت السن ومنار سعيد ومحمد الغزازي وأحمد غيط ومحمد الدماطي ومهند مجدي لمقاعد العضوية فوق السن.