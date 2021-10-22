الخطيب ومرتجي يتقدمان بأوراق ترشحهما في انتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي بأوراق ترشحه للمنافسة علي ذات المنصب في الدورة الانتخابية الجديدة للقلعة الحمراء 2021-2025.

وغادر الخطيب أحد مستشفيات الدقي صباح اليوم متجهاً إلي النادي الاهلي وتقدم بأوراق ترشحه علي منصب رئاسة النادي.

كما تقدم بأوراق ترشحه علي منصب أمين الصندوق ضمن قائمة محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي الذي حضر رفقة بيبو ودخلا سوياً إلي النادي.

وتقدم لانتخابات الأهلي حتي الأن كل من خالد سليمان أبو العلا والعامري فاروق علي منصب النائب ومحمد الغزاوي عضوية فوق السن ومي عاطف تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب.

وكان الثنائي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قد قدما أوراق ترشحهما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في وقت سابق، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في السابعة من مساء اليوم، على أن تجرى الانتخابات أحد يومي 25 و 26 نوفمبر.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.