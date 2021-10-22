الدماطي ومهند مجدي يترشحان في انتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقدم محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي وزميله مهند مجدي بأوراق ترشحهما في انتخابات النادي الأحمر صباح اليوم الجمعة على مقاعد العضوية فوق السن.

وكشف مصدر لمصراوي أن الثنائي ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي الذي أعلن تقدمه للانتخابات ولم يتقدم رسمياً بأوراقه.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

وتقدم قبل اليوم الأخير 8 مرشحين على مقاعد مختلفة وهم : المحامي خالد سليمان على مقعد الرئاسة والعامري فاروق على مقعد نائب الرئيس وعمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي ومي عاطف على مقاعد العضوية تحت السن ومنار سعيد ومحمد الغزازي وأحمد غيط لمقاعد العضوية فوق السن.

يُذكر أن انتخابات الأهلي تجرى أحد يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل.