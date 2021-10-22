شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..الزمالك فى نزهة كروية "أفريقية" أمام توسكر الكينى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي الزمالك في السابعة مساء اليوم الجمعة نظيره توسكر الكيني على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أشرف بنشرقي، وضع كتيبة باتريس كارتيرون على أعتاب دور المجموعات.

مباراة الإياب وإن بدت سهلة ولكن سيدخلها الزمالك بكل جدية خشية أي مفاجآت، خصوصًا وأن آمال الجماهير كلها في الموسم الجديد هي إعادة دوري الأبطال إلى الزمالك بعد غياب دام لقرابة العشرين عامًا.

وتبدو فرص الزمالك للصعود عديدة فالفوز بأى نتيجة أو التعادل السلبى أو الايجابى تمنح الفارس الأبيض بطاقة الصعود لدور المجموعات بينما الخسارة بهدف تعنى اللجوء لركلات الترجيح.

وتأهل الزمالك إلى هذه النسخة من البطولة باعتباره بطل الدوري المصري 2020-2021، بينما تأهل توسكر الكيني إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي من البطولة، مستغلًا تعادله 1-1 في مباراة الذهاب.

ويعتمد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في مشواره الإفريقي على حرسه القديم بداية من مواجهة توسكر الكيني، لأنه لم يقيد صفقاته الجديدة بسبب حرمان الزمالك من فترتي قيد بحكم محكمة التحكيم الرياضية ، واستعان كارتيرون باللاعبين العائدين من الإعارة وفي مقدمتهم مصطفى فتحي العائد من سموحة، وعمر السعيد العائد من الجونة.

وطالب كارتيرون، اللاعبين بضرورة تكرار الفوز على توسكر في بداية المشوار الإفريقي لاكتساب دفعة معنوية هائلة في إنطلاقة الموسم الجديد وذلك لحسم التأهل الإفريقى لدور المجموعات.

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع محمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح وحمزة المثلوثى، فى الوسط.. طارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، وفى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

في المقابل، يسعى توسكر الكينى لتعويض خسارته أمام الزمالك المدجج بالنجوم والباحث عن التتويج الافريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 2002، وشارك توسكر الكينى في خمسة نسخة سابقة من دوري الابطال الافريقى ، وتعد النسخة الحالية هي المشاركة السادسة له، ونجح توسكر في الوصول إلى دور الـ32 في 3 مناسبات، بينما خرج من الدور التمهيدي في مناسبتين.

أما عن مواجهاته مع الزمالك لم يلتق الفريقين إلا في مناسبة واحدة في عام 2005 قبل موقعة الذهاب السبت الماضى، عندما تأهل توسكر إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ليلاقي الزمالك في ذلك، في المقابل الزمالك التقى مع أندية كينيا فى 15 مباراة بمختلف البطولات الأفريقية، خسر منها الفريق الأبيض مباراتين فقط، بينما فاز فى الزمالك فى 12 لقاء وتعادل فى مباراة واحدة.

ونجح توسكر في الحصول على الدوري الكيني في 12 مناسبة، كما نجح الفريق في الحصول على لقب كأس رئيس كينيا 4 مرات، فيما فاز ببطولة كأس السوبر الكيني في مناسبتين.