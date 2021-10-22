شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد السعر بـ 100 جنيه.. كيف تحصل على تذكرة دخول مباريات الدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن سعر تذكرة حضور مباريات الدوري الجديد، وجاء السعر موحدا ب 100 جنيها للجميع، وتم إسناد مهمة تنظيم دخول الجماهير لشركة تذكرتي.

وتتمثل خطوات الحصول على تذكرة حضور مباريات الدورى الجديد في الآتي :

- عودة الجماهير للمدرجات في الدورى الجديد ستتم عن طريق بطاقة المشجع Fan Id

- لن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق الـfan id.

- من يمتلك بطاقة المشجع التي حضر بها مباريات أمم أفريقيا 2019 للكبار، سيتم تطوير شكل بطاقة المشجع لتتناسب مع الدوري الممتاز.

- من لا يمتلك بطاقة المشجع عليه التسجيل عبر الموقع الخاص بتذكرتي لكي يحصل على بطاقته

- كل الاجراءات ستتم أونلاين من خلال الموقع الرسمي، سواء ما يتعلق ببطاقة المشجع أو حجز التذاكر

- الحصول على لقاح فيروس كورونا وشهادة رسمية وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية شرط أساسى للتسجيل وحجز التذكرة