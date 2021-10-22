شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يجبر اتحاد الكرة على الدفع بالمحكمات فى الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات الدوري الممتاز الجديد تواجد للعنصر النسائي في المباريات بشكل تدريجي بناء علي تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي طالب الاتحادات الاهلية بالدفع بالعنصر النسائي في المباريات المقبلة للدوري في أي مركز سواء حكم مساعد أو حكم رابع أو var .

من ناحية أخرى، تناقش رابطة الأندية المحترفة ، موقف الحكام الأجانب الذين يمكن لكل ناد استقدامهم لمبارياته على مدار الموسم الجديد بعدما كان اتحاد الكرة اتفق مع الأندية على استقدام الحكام الأجانب 5 مباريات فقط لكل فريق.

وكشف مصدر برابطة الأندية ، إن هذا الجزء غير منصوص عليه في لائحة الدوري ولا يوجد أي شيء يلزم الأندية بتنفيذ ذلك ومن ثم فإن أي ناد قد يُخل بهذا الاتفاق دون وجود أي رد فعل تجاهه من الرابطة.

وتابع أن رابطة الأندية ستطلب عقد جلسة مع عصام عبد الفتاح خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة هذا الأمر وبحث مدى إمكانية تنفيذه من عدمه خلال الموسم الجديد للدورى.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، جدول أول 8 جولات من المسابقة المحلية، حيث تعد أبرز المواجهات قمة الأهلي والزمالك التي تقرر إقامتها 5 نوفمبر المقبل في ستاد القاهرة، ولقاء الأهلي والاسماعيلي يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة الاولى في ستاد برج العرب، والزمالك مع الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر بملعب الإسماعيلية، والأهلي وبيراميدز يوم 25 ديسمبر في ستاد السلام. ووضعت رابطة الأندية، بندا فى لائحة الموسم الجديد يمنع التلاعب فى نتائج مباريات الدورى الجديد الذى ينطلق يوم 25 أكتوبر الجارى.

وتضمنت اللائحة أن أى ناد يثبت تورطه فى التلاعب بنتائج مباريات الدورى، بهدف تحقيق مصلحة له، يقوم مجلس إدارة رابطة الأندية بتوقيع الجزاء المناسب عليه، الذى قد يصل لحد رفع اسمه من مسابقات الرابطة مع إمكانية حرمان أى مسئول بالنادى يثبت تورطه فى الحرمان لفترة مؤقتة أو مدى الحياة من ممارسة أى نشاط رياضى.

من ناحية أخرى، وضعت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، عددا من الشروط لحضور الجماهير مباريات الدورى الجديد، أهمها الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا. وأعلن أحمد دياب مؤخرا حضور الجماهير مباريات الدورى الجديد، وتحديدا 2000 مشجع فى كل مباراة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق طرفىّ المباراة.