شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة رباعية على قيادة هجوم المقاولون فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة في هجوم المقاولون العرب على قيادة الفريق في الدورى الجديد، وذلك بعد انضمام جون أوكلى إلى قلعة ذئاب الجبل في الميركاتو الصيفي الماضى، حيث تنافس كل من، جون أوكلى، لويس إدوارد، محمد طلعت ومحمد سالم على قيادة الهجوم في الدورى العام المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجارى.

ومازال الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس يفاضل بين الرباعي على قيادة هجوم الفريق أمام الشرقية للدخان في انطلاق مسيرة المقاولون بالدورى والتى من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر.

ورفع الجهاز الفنى للمقاولون العرب، حالة التأهب داخل الفريق، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، ويسعى المقاولون لتخطى المباراة الأولى بالدورى بنتيجة إيجابية لتكون دافعاً معنوياً للاعبين لاستكمال المسيرة التى أنهوا بها الموسم الماضى بعدما شهدت الجولات الأخيرة استفاقة ملحوظة لذئاب الجبل.

وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى جون أوكلى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.