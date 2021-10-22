شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع الجيش فى ختام تمهيدى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تختتم اليوم منافسات الدور التمهيدى من منافسات بطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال"بإقامة الحولة الأخيرة من إياب الدور التمهيدى

يلتقى اليوم الجيش مع الزمالك والشمس مع التأمين فى المجموعة الأولى بينما يلتقى الاتحاد السكندري مع الاتصالات وهليوبوليس مع الاولمبى فى المجموعة الثانية .

وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى سموحة مع الجزيرة وأصحاب الجياد مع القناة وفى الرابعة يلتقى سبورتنج مع الاهلى والطيران مع طنطا.