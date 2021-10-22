شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع الجيش فى ختام تمهيدى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تختتم اليوم منافسات الدور التمهيدى من منافسات بطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال"بإقامة الحولة الأخيرة من إياب الدور التمهيدى
يلتقى اليوم الجيش مع الزمالك والشمس مع التأمين فى المجموعة الأولى بينما يلتقى الاتحاد السكندري مع الاتصالات وهليوبوليس مع الاولمبى فى المجموعة الثانية .
وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى سموحة مع الجزيرة وأصحاب الجياد مع القناة وفى الرابعة يلتقى سبورتنج مع الاهلى والطيران مع طنطا.
وشهدت انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد تقدم فرد واحد على منصب الرئيس وثمانية على مقاعد العضوية، وبذلك يكون من تقدموا بأوراق ترشحهم فازوا بالتزكية وهم مجدى أبو فريخة على الرئاسة وفى العضوية كل من محمد عبد المطلب وعمرو مصيلحى وخالد القوصى وإيهاب محسن وحسين البشبيشى ومحمد فتحى ورحاب الغنام بالإضافة إلى حمدى المناعي.
ويعد المناعى هو الوجه الجديد الوحيد فى قائمة أبو فريخة السابقة واكتملت القائمة بعد اعتذار علاء زهران لارتباطه بأعمال خاصة بالخارج.