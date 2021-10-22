شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والحرس الوطنى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل اليوم الجمعة، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، المارد الأحمر فى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الحرس الوطنى بطل النيجر المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات إيابدور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى، ويشارك فى الاجتماع الفنى مسئولو بطل النيجر ووفد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الذى يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كل الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زى الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

فى سياق أخر، عقد الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع مهاجمه محمد شريف على هامش التدريبات لتحفيز اللاعب على إستعادة فورمته التهديفية في المباريات المقبلة مع المارد الأحمر حيث حرص موسيمانى على التأكيد على اللاعب بضرورة الابتعاد عن القلق والتوتر أمام شباك المنافسين مشدداً على أن أي مهاجم معرض لسوء توفيق مؤكداً له أنه يثق في قدراته وإمكانياته مطالباً اللاعب بغلق صفحة الاستبعاد من المنتخب والتركيز فقط على استعادة فورمته الفنية والبدنية والعودة لهز شباك المنافسين لانه السبيل الوحيد لإستعادة موقعه بتشكيل الفراعنة، مشددًا على أنه رغم إهدار فرص سهلة بالمباريات الأخيرة إلا أن أهداف اللاعب كانت سببًا مباشرًا فى فوز الأهلى بالعديد من المباريات ونجاحه فى تحقيق رقم قياسى بالتتويج بلقب هداف الدوري برصيد 21 هدفًاً إنجازًا يتطلب منه أن يتمسك بالاصرار والعزيمة ليستعيد مستواه ويرد على كل منتقديه.

ومن جانبه وعد محمد شريف مدربه الجنوب أفريقى أن يرد على كل الانتقادات فى أرض الملعب بأهدافه ويغلق صفحة الاستبعاد من المنتخب للتركيز فى المرحلة المقبلة مع الاهلى لمصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة بطولتين على التوالى.