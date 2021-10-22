شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة البحر المتوسط للكاراتيه في قبرص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تنطلق اليوم ، الجمعة، منافسات بطولة البحر المتوسط للكاراتيه والتى تقام في قبرص خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجارى بمشاركة المنتخب الوطنى ، ويشارك منتخب الكاراتيه بقائمة تضم 71 لاعبا ولاعبة حيث تقام المنافسات للناشئين والناشئات والشباب والكبار بنات
ويرافق البعثة 16 فردا ما بين رؤساء للبعثات سواء اسكندرية او القاهرة او الجيزة، بالإضافة إلى حكام واداريين و مدربين للكاتا والكوميتيه.
أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن جميع اللاعبين جاهزين لخوض غمار تلك البطولة والتي دائما ما تشهد منافسات مثيرة بين جميع المتنافسين مشيرا إلى أنه على ثقة كاملة في إمكانية العودة بأكبر عدد من الميداليات.
أضاف أن بطولة البحر المتوسط من البطولات الدولية الكبرى والتي دائما ما تحظى بمنافسة شرسة بين الجميع ومع ذلك فإن جميع النجوم قادرين على العودة بأفضل النتائج