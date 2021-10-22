شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة البحر المتوسط للكاراتيه في قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم ، الجمعة، منافسات بطولة البحر المتوسط للكاراتيه والتى تقام في قبرص خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجارى بمشاركة المنتخب الوطنى ، ويشارك منتخب الكاراتيه بقائمة تضم 71 لاعبا ولاعبة حيث تقام المنافسات للناشئين والناشئات والشباب والكبار بنات

ويرافق البعثة 16 فردا ما بين رؤساء للبعثات سواء اسكندرية او القاهرة او الجيزة، بالإضافة إلى حكام واداريين و مدربين للكاتا والكوميتيه.