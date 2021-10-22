اهداف مباريات اليوم الخميس 21 اكتوبر 2021..هدف عالمي لانسيني

شاهد جميع اهداف مباريات اليوم الخميس 21 اكتوبر 2021، من مختلف ملاعب كرة القدم في أوروبا وآسيا، حيث أقيمت عدة مباريات في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بالإضافة إلى مواجهات في الدوري السعودي والاماراتي والعماني.

تعرض نادي روما الايطالي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الشهير «جوزيه مورينيو» لخسارة كارثية قوامها 6 أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 3 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أمام فريق نرويجي مغمور يدعى «بودو جليمت».

وكانت خسارة روما أمام بودو النرويجي هي الأكبر في مباريات اليوم ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارة نادي هلسنكي الفنلندي على ملعبه أمام نادي ماكابي تل أبيب الصهيوني.

وفي بطولة الدوري الأوروبي، عوض نابولي خسارته أمام لوكوموتيف موسكو، وفاز على ضيفه ليجا وارسو البولندي بثلاثة أهداف دون رد جميعهم في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، بينما سقط لوكوموتيف موسكو على ملعبه أمام جالطة سراي التركي بهدف دون رد سجله كريم أكتورك أوغلو.

وفتح لورينزو انسيني الباب أمام زملائه لتسجيل المزيد من الأهداف بعدما منح نابولي الأسبقية بهدف عالمي في الدقيقة 74، جاء إثر تصويبة صاروخية من لمسة واحدة من داخل منطقة جزاء ليجا وارسو، ليُحرز بعده أوسمين وبوليتانو هدفي تأكيد الفوز.

ولم تلعب الأرض مع أصحابه في مباريات أخرى، فقد خسر ايندهوفن الهولندي في معقله (فيليبس) بهدفين لهدف أمام موناكو الفرنسي، وخسر سبارتا براج التشيكي بنتيجة 4/3 أمام أولمبيك ليون، وتعذر على لاتسيو هز شباك أولمبيك مارسيليا وتعادل معه 0/0، وتعرض ريال بيتيس لتعادل مُخيب أمام باير ليفركوزن 1/1 على ملعب بينتو فيامارين.

وفي الدوري السعودي انتصر أهلي جدة على الطائي بنتيجة 2/1، وسجل ثنائية الراقي «عمر السومة» وتكفل لوكاس ألفيس من تسجيل هدف الطائي الوحيد.

وانتصر العين على ملعب نادي الوصل «ستاد زعبيل» بنتيجة 2/0، وسجل ثنائية الزعيم العيناوي كوامي أوتون وكايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقتين 33 و78.

وعلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء انتصر الوداد على أولمبيك أسفي في الجولة الستدسة بهدف جي مبينزا ليستعيد الفريق البيضاوي صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي انوي بفارق نقطة عن الرجاء الثاني.

اهداف مباريات اليوم الخميس 21 اكتوبر 2021

أهداف مباريات اليوم في البطولات العربية

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