جوزيه مورينيو يتلقى أقسى خسارة في مسيرته كمدرب

المنامة - ياسر ابراهيم -

ألحق فريق "بودو/غليمت" النرويجي المغمور أقسى خسارة في مسيرة المدرب البرتغالي جوزيه مورنيو عندما أسقط ضيفه روما الإيطالي 6-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة القارية المستحدثة "كونفرنس ليغ" الخميس، في أمسية شهدت أيضًا سقوط توتنهام الإنكليزي بهدف نظيف أمام مضيفه فيتيس الهولندي.



وكانت هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك فريق يشرف عليه مورينيو ستة أهداف في المباراة رقم 1008 في مسيرته التدريبية، وفق موقع "أوبتا" للإحصاءات.



وسبق لمورينيو أن تعرض لخسارة بنتيجة 5-صفر ضد برشلونة عندما كان مدربًا لريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني في نوفمبر 2010.



وواصل بطل النروج انطلاقته القوية وتصدر المجموعة الثالثة بسبع نقاط بعد فوز ثانٍ مقابل تعادل، فيما تجمد رصيد فريق العاصمة الإيطالية عند ست نقاط في المركز الثاني أمام سسكا صوفيا البلغاري وزوريا لوهان النمسوي اللذين يلتقيان لاحقًا.



في مدينة بودو الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية في أجواء باردة وصلت فيها الحرارة الى درجتين مئويتين، فشل روما بتشكيلته الرديفة في تعويض خيبة سقوطه أمام مضيفه يوفنتوس في "سيري أ" نهاية الأسبوع الفائت.



وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض الذين يشتهر مشجعوهم بالتلويح بفرش أسنان عملاقة صفراء اللون خلال المباريات، بنتيجة 2-1 بفضل إيريك بوتايم وباتريك بيرغ (8 و20) قبل أن يقلص الإسباني كارليس بيريس الفارق (28).



ودفع مورينيو ببراين كريستانتي، الأرميني هنريك مخيتاريان والأوزبكستاني إلدور شومورودوف مطلع الشوط الثاني، إلا أن بوتايم رد سريعًا بهدف ثالث في الدقيقة 52.



حاول مورينيو تدارك الموقف وزج أيضًا بالمهاجم الإنكليزي تامي أبراهام ولورنتسو بيليغريني بعد مرور ساعة على انطلاق المواجهة، لكن بودو/غليمت رد بأقسى طريقة ممكنة بهدفين لأولا سولباكين (71 و80) وأمال بليغرينو (78).



وأثبت المدرب النروجي كييتيل كنوتسي ما قاله عشية المواجهة عندما قلل من أهمية مواجهة نظيره البرتغالي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين (مع بورتو وإنتر الايطالي) إضافة إلى الدوري الاوروبي "يوربا ليغ" (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، بقوله "إنه رجل من لحم ودم مثلنا"، مضيفًا أن فريقه "قادر على تحقيق أمور مذهلة".



وفي المجموعة السابعة، تعرض توتنهام للخسارة الأولى في المسابقة مقابل تعادل وفوز ليتراجع الى المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن فيتيس الثاني وثلاث عن رين الفرنسي المتصدر الفائز 2-1 على مضيفه مورا السلوفيني المتذيل من دون رصيد.



وسجل الألماني ماكسيميليان فيتيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 بكرة جميلة على الطائر منخفضة بيسراه من خارج المنقطة.



وبعدما بدا في بداية الموسم أن توتنهام وروما هما أبرز المرشحين للفوز باللقب الاول لهذه البطولة التي تؤهل فائزها لخوض غمار الدوري الاوروبي (إلا في حال حققق مركزًا محليًا يؤهله خوض دوري الابطال)، يبدو أن مهمته للتأهل الى الادوار الاقصائية ستكون أصعب مما توقع.



ولعب النادي اللندني من دون نجومه المهاجم هاري كاين والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون وآخرين الذين لم يتواجدوا حتى على دكة البدلاء.



وبعد رحلة الى نيوكاسل نهاية الاسبوع الفائت تكللت بفوز صعب بنتيجة 3-2 في الدوري المحلي وأخرى مرتقبة الى الجار وست هام يونايتد الاحد، كان من غير المرجح أن يبدأ البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو من دون نجومه.



المصدر: فرانس برس