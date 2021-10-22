الامارات | خورفكان يؤكد أزمة النتائج لبني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يؤكد أزمة النتائج لبني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح خورفكان في العودة بنقطة التعادل من أبوظبي، بعد أن أحرز هدفين في مرمى بني ياس وهو ناقص العدد طوال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد بني ياس، ليصل بني ياس إلى النقطة السادسة، بينما وصل خورفكان إلى النقطة التاسعة.

نجح خورفكان في إحراز هدف التقدم مبكراً (4) عن طريق اللاعب البرازيلي باولينو، لكن نجح بني ياس في إدراك التعادل بكرة رأسية عن طريق الصربي ساشا، (30).

وبعد دقيقتين فقط من هدف التعادل، أدرك بني ياس هدف التقدم سريعاً من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أحرزها الأرجنتيني سواريز، خادعت الحارس أحمد محمود واستقرت في الشباك، لتصبح النتيجة 2-1، وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول أزمة لخورفكان عقب حصول إسماعيل الحمادي على بطاقة حمراء، وتأكد ذلك بـ«الفار». وبخلاف المتوقع، ورغم النقص العددي الذي عانى منه خورفكان، لكنه استطاع تسجيل التعادل في الدقيقة 78 عن طريق فالمور.

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