العين يهزم الوصل ويبتعد في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ابتعد نادي العين في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه 2/0 على منافسه الوصل، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.



وسجل العاجي كوامي أوتون الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد فشل إبراهيم عيسى علي حارس الوصل في التعامل من إحدى الكرات.

وسجل كايو لوكاس فيرنانديز الهدف الثاني للعين في الدقيقة 78، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 17 نقطة من 7 مباريات حيث حقق الفوز 5 مرات، في حين تعادل مرتين ولم يخسر، في المقابل تلقى الوصل ثاني خسارة في الدوري الموسم الحالي، وحقق الفوز مرتين، وتعادل ثلاث مرات، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السابع.

وواصل العين تفوقه على الوصل في المواجهات المباشرة بينهما، حيث حقق الوصل آخر فوز على العين في ديسمبر 2018، عندما فاز 5/3 في كأس رئيس الدولة الإماراتي، ومنذ ذلك الحين فاز العين 6 مرات، وتعادلا مرة.