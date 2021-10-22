لا يزال في المستشفى .. الفريق الطبي المعالج : تحسن الحالة الصحية للخطيب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الفريق الطبي المعالج محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يضم كلًّا من الدكتور حازم ياسين، والدكتور أحمد فرهود، أن حالته مطمئنة بعد الفحوصات والأشعات المتعددة التي أجراها اليوم بأحد المستشفيات الكبرى، وأن الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس كانت بسبب قصور في الدورة الدموية لمجرى العين، أدى إلى مشكلة في الرؤية بالعين اليمنى، بالإضافة إلى إجهاد عام نتيجة ارتفاع في ضغط الدم والتعرض لضغوط كبيرة.

وقام الفريق الطبي بإجراء فحوصات كاملة محمود الخطيب، وكذلك أشعات للتأكد من سلامة شرايين المخ، وبعدها جرى التشاور مع الطبيب الفرنسي الذي يشرف على علاجه منذ عدة سنوات، وتم الاطمئنان على حالته الصحية، لكنه لا يزال موجودًا بالمستشفى.

وشدد الفريق الطبي على حاجة رئيس الأهلي للراحة والابتعاد عن الضغوط العصبية مع الالتزام بالعلاج الدوائي.