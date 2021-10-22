شكرا لقرائتكم خبر عن العريفي يكشف كواليس استضافة الإمارات لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سهيل العريفى المدير التنفيذى لقطاعات الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضى تفاصيل موافقة فيفا على استضافة الإمارات لبطولة كأس العالم للاندية فى نسختها المقبلة..

وقال العريفى فى تصريحات لبرنامج " مساء أون " الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت أن الإمارات طلبت تنظيم البطولة قبل ستة أسابيع، مؤكدا على احترامهم لكل الدول التى كانت ترغب استضافة المونديال الا أن الامارات لم يكن لديها علم بمن ينافسها على تنظيم كأس العالم للأندية .

وكشف العريفى أن لجان الفيفا قامت بمعاينة البنية التحتية فى ابو ظبى قبل 3 أسابيع. وفيما يخص الإجراءات الطبية وتطبيق الفقاعة من عدمه قال :" الفيفا هو من سيحدد الإجراءات لبطولة كأس العالم للاندية المقرر تطبيقها فى مونديال الأندية.

واشار المدير التنفيذى انه لا يوجد اى مشاكل فى الحضور الجماهيرى خاصة وان نسبة الحضور فى المباريات هناك وصلت الى 80%، واختتم أن الفيفا ينسق مع الاتحادات المحلية للوصول إلى موعد بدء البطولة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، امس الأربعاء، اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة كأس العالم للأندية، في نسختها المقبلة، والتي سيشارك فيها الاهلى بطل القارة