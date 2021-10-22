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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 10 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني، و رابطة الأندية تسمح لكل ناد بدعوة 5 مشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

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رابطة الأندية تسمح لكل ناد بدعوة 5 مشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تخصيص عدد من الحضور في كل مباراة لذوي الهمم.

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حقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي

يواصل محمد الشناوي قائد الأهلي برنامجه العلاجي بالقلعة الحمراء لسرعة تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

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شيكابالا يجهز خطوات تصعيدية حال رفض الجبلاية رفع الإيقاف

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك رفض اللاعب الامتثال لعقوبة اتحاد الكرة الخاصة بإيقافه 8 مباريات على خلفية أحداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى.

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منتخب مصر يسعى لدخول قائمة الـ5 الكبار على حساب نيجيريا بعد تقدمه للمركز 44

أبدى مسئولو منتخب مصر ارتياحهم لتقدم الفراعنة 4 مراكز فى التصنيف الشهرى للفيفا، وأوضح مسئولو المنتخب أن هدفهم هو دخول قائمة الخمسة الكبار أفريقيا قبل قرعة الدور الثانى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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5 شروط لحضور الجماهير مباريات الدوري الجديد.. تعرف عليها

قبل 4 أيام من انطلاق الدوري الجديد،  أعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الموسم المقبل، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفى المباراة الواحدة.

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الزمالك يواجه توسكر الكيني في دوري الأبطال بالزي التقليدي

عُقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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