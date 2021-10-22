شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ 11 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 11 بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 مواليد 2004 .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من، الزمالك على أصحاب الجياد 43/27 و الأوليمبى على الجزيرة 29/22و هليوليدو على الشمس 39/35 و سموحة على 6 أكتوبر 33/30 و الأهلى على الطيران 43/21.

شهدت الجولة العاشرة فوز كل من سبورتنج على هليوليدو 43/33، والزمالك على ستاد المنصورة 48/31، والجزيرة على الحوار24/22، والطيران على الشمس 28/23، والأهلى على الأوليمبى 41/18، بينما تعادل سموحة مع طلائع الجيش 24/24، وهليوبوليس مع الزهور 27/27.

فيما أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.