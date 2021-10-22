شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو لوائل جمعة قبل مباراة مصر وأنجولا: سأنتظرك يا صديقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم النادي الأهلى السابق، رسالة إلى وائل جمعة نجم الأهلى السابق ومدير المنتخب الوطنى، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين مصر وأنجولا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب فلافيو عبر حسابه على انستجرام: سأنتظرك يا صديقي.



فلافيو ووائل جمعة

وأبدى مسئولو منتخب مصر ارتياحهم لتقدم الفراعنة 4 مراكز فى التصنيف الشهرى للفيفا، وأوضح مسئولو المنتخب أن هدفهم هو دخول قائمة الخمسة الكبار أفريقيا قبل قرعة الدور الثانى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشف مسئولو المنتخب أن الفراعنة يسعون للفوز فى مباراتى أنجولا والجابون المقبلتين على أمل إزاحة نيجيريا والدخول بدلا منها ضمن الخمسة الكبار مع السنغال وتونس والجزائر والمغرب، حيث تحتل نيجيريا المركز الـ36 فى التصنيف حاليا.

وتقدم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم 4 مراكز فى التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لشهر أكتوبر.

وكان المنتخب يحتل المركز الـ48 قبل أن يرتقى 4 مراكز دفعة واحدة ليصل للمركز الـ44 عقب تحقيق الانتصارات فى المواجهات الأخيرة.

وخاض المنتخب الوطنى مباراتين فى شهر أكتوبر أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراتين بنتيجة 1/ 0 و 3/ 0.